Депутат Драпеко рассказала о режиме работы Госдумы в пандемию

Москва, 30 сентября. Несмотря на существенные ограничения, депутаты Государственной думы РФ работают в очном режиме. Об этом рассказала депутат Елена Драпеко, сообщает газета «Петербургский дневник».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин принял решение перевести часть структур нижней палаты Федерального собрания на удаленный режим работы. Однако, по словам Драпеко, эта мера распространяется на помощников и советников, но не депутатов.

«А депутаты нет, депутаты работают, все лето работали и сейчас работают. Весь аппарат работает в дежурном режиме, на удаленке и по очереди дежурят в комитете, почту надо забирать, звонки принимать», — сказала депутат.

По словам Драпеко, данные ограничения все равно сказываются на работе, поскольку каждое письмо, которое приходит в Госдуму, должно проходить регистрацию и строгий учет. Кроме того, депутаты работают во внутренней системе Интранет, в которую нет доступа удаленно. Из-за этого помощники вынуждены приезжать на работу по очереди и обрабатывать письма.

Напомним, ранее стало известно, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в России Совет Федерации может принять решение об изменении режима работы верхней палаты парламента.