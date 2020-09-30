Самбурская станцевала против второй волны коронавируса

Москва, 30 сентября. Актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram танец, посвященный пандемии коронавируса. Звезда призывает своих поклонников носить защитные маски.

Самбурская станцевала вместе с актерами театра «Ленком» «актуально-социально-синхронный танец» под песню DJ Smash «Волна». Вместе с видео, где пятеро человек в обратной перемотке надевают защитные костюмы, слова песни «Я волна, новая волна» приобрели новый смысл.

«Надень масочку», — гласит подпись в конце видео.

Пользователи в комментариях шутят, что вышедшая в 2008 году песня о «новой волне» была пророческой.

«Все ждала, кто же под эту песню сделает видос? Ну, вот же он! Гимн нашей действительности», — пишет в комментариях пользователь под ником ane4ka1111.

«Пятерка ваша просто (огонь). Молодцы! Танец ваш актуален как никогда!» — добавила len_ka__108.

Неожиданно много комментариев появилось от так называемых «ковид-диссидентов», считающих пандемию коронавируса мировым заговором.

«Нет, спасибо. Никаких масочек. Хотя креативчик на 5», — отметила pomorinaalena.

«Это призыв к ношению маски, хоть и ролик прикольный. Но суть сама печальна. Потому что вирус запущен искусственно, теперь внушают, что надо надевать маски. Хотя они нафиг не нужны», — считает tata_medvedskaya.

Сам же автор хита DJ Smash был краток, поставив в комментарии три смайлика «огонь».