Мясников назвал пандемию коронавируса «глобальным проектом»

Москва, 30 сентября. Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что эпидемия коронавируса является проектом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С Эболой не прокатило, Зика тоже не потянула, хотя и ее ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Прим. ФАН) объявляла всемирной угрозой. А вот ковид — в самый раз!» — написал Мясников в своем Telegram.

Он критически отозвался о жестких ограничениях в связи с пандемией коронавируса, назвав их «истерикой». По словам Мясникова, подобные меры не нужны, так как существует множество иных заболеваний с куда более высоким уровнем смертности.

Доктор высказал предположение, что идея сделать «всемирное пугало» из какой-либо эпидемии существовала давно.

«Я не знаю целей тех, кто проворачивает такие глобальные проекты», — признался Мясников.

В своей публикации он предположил, что существует связь между распространением заболевания и политикой, включая отношения между Россией и странами Запада. По словам Мясникова, Россия становится «последним оплотом для нормальных людей». Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который пообещал, что в российских семьях всегда будут папа и мама, а не «родитель 1» и «родитель 2».

«Красавец!» — сказал Мясников, комментируя это заявление российского президента.

Телеканал «360» писал о том, что число жертв пандемии коронавируса в мире превысило миллион человек.

Ранее известный доктор назвал продукты, которые значительно улучшают качество сна, потому что активно вырабатывают мелатонин. При нехватке этой аминокислоты Мясников посоветовал добавить в рацион яйца, бананы, вишню, помидоры, твердый сыр, орехи, мед, оливки и брокколи.

Также доктор выразил сомнение как в неизбежности второй волны коронавируса в России, так и в необходимости повторного введения мер самоизоляции. Он призвал население страны пройти вакцинацию от гриппа, чтобы уменьшить количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19.