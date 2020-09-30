В Роспотребнадзоре назвали условия введения карантина по коронавирусу

Москва, 30 августа. Руководитель отдела клинических условий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала в беседе с РИА Новости условия введения карантина по коронавирусу.

По ее словам, в данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остается под контролем, но введения карантина в той или иной форме исключать нельзя.

«Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что следует следить за коечным фондом инфекционных отделений. Если для приема пациентов останется менее трети свободных коек, будут рассматриваться меры по ограничению контактов россиян. По мнению Руженцовой, рост смертности от осложнений на фоне коронавируса, который отмечается сейчас, может быть связан с двумя факторами.

«Мы видим, с одной стороны, результат прироста, который был примерно две недели назад. С другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло повлиять на летальность», — пояснила эпидемиолог.

Руженцова рассказала, что специалисты не отмечают принципиально новых симптомов коронавирусной инфекции. Она напомнила, что коронавирус нового типа поражает не только легкие, но и другие внутренние органы. Порой он дает о себе знать кожными проявлениями.

За период пандемии в России выявлено 1,167 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Более 952 тысяч пациентов выздоровели, около 20,5 тысячи умерли от осложнений.