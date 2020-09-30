Солнцев посмеялся над Глюкозой, разыскивающей себе «персональную рабыню»

Москва, 30 сентября. Прославившийся на телестройке «Дом-2» шоумен Рустам Солнцев сообщил, что певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, ищет себе персонального ассистента. Подписчики шоумена пришли в ужас от того, что звезда готова платить за работу «персональной рабыне» всего лишь 35 тыс. рублей.

На своей странице в Instagram Солнцев рассказал, какие требования предъявляет Глюкоза к личному ассистенту.

«Судя по списку требований, среди которых «хладнокровие и низкий уровень впечатлительности», <…> Глюкоза ищет себе круглосуточную рабыню за рекордные 35000₽ в месяц!», — написал он, поинтересовавшись у поклонников, за какую зарплату они бы согласились поработать на Ионову.

Подписчики активно комментируют пост шоумена. Больше всего их возмутила сумма, которая звезда шоу-бизнеса готова платить своей помощнице.

«Вот интересно, по каким критериям они оценивают чужой труд? А ведь сама за эти деньги не пукнет даже», — пишет в комментариях к посту пользователь gordeevasvetlana44.

«Бедняжка, так старается из кожи вылезть вон, но ее упорно никто слушать не хочет, готова отдать последние деньги хотя бы на ассистента, аж 35 тыс. И ума не хватает сменить имидж хотя бы для начала… Мне почему-то ее жаль», — иронизирует lady.a1818.

Некоторые отметили, что согласились бы поработать на Ионову за эти деньги, но только не помощником.

«Я могу ей за эти деньги напоминать про колхозное отрочество и крестьянские корни… Каждое утро», — пишет pti4ka_moja.

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