США похвастались новыми роботами, способными вычислить и «уничтожить» Т-72

Вашингтон, 30 сентября. Вооруженные силы США провели учения на полигоне Юма в Аризоне. В ходе них беспилотная техника противника самостоятельно идентифицировала и уничтожила «российский» танк Т-72. Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

Во время учений использовались роботы, оснащенные небольшими беспилотными летательными аппаратами. Используя алгоритмы автоматического распознавания целей, им удалось определить положение «танка» Т-72. После соответствующие координаты были переданы в тактическую сеть, одобрены оператором и по технике условного «противника» был нанесен артиллерийский удар.

В издании отметили, что выявление разницы между американским и российским танком предполагает использование компьютерных алгоритмов машинного обучения, которые научились различать технику после анализа 3,5 млн изображений военной техники.

При этом журналисты обратили внимание, что робот может самостоятельно идентифицировать цель при помощи искусственного интеллекта и передавать важные данные.

«Другими словами, отдельному роботу не нужно постоянно передавать в реальном времени видео высокого разрешения со всем, что он видит», — поясняют авторы статьи.

Напомним, ранее морские пехотинцы Каспийской флотилии ВС РФ под прикрытием боевых кораблей и авиации отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск, расположенного в Дагестане.