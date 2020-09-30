Варнава опубликовала пикантное фото с огромной шляпой

Москва, 30 сентября. Российская актриса, звезда телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram пикантное фото с огромной шляпой.

На провокационном снимке, выложенном накануне, Варнава, по всей видимости, позирует полностью голой, прикрывая свою наготу огромной соломенной шляпой с черной диагональной полоской на тулье. Снимок она сопроводила цитатой из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

«Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить», — написала она.

Напомним, эти слова принадлежат Родиону Раскольникову, который, планируя совершить ограбление старухи-процентщицы, обратил внимание, что его «изношенная, вся в дырах и пятнах» шляпа может стать слишком явной приметой.

Впрочем, не все подписчики распознали в словах Варнавы цитату. Некоторые сочли, что эту фразу придумала она сама и посоветовали актрисе заняться писательством. Большинство поклонников рассыпались в комплиментах, отметив, что соломенная шляпа «мешает обзору».

«Ты прям как Михаил Зощенко тексты пишешь. Пора за мемуары садиться», — прокомментировал alexskiff.

«Эта маленькая шляпа мешает обзору», — посетовала kublukulidinova.

«А замысел-то какой был? Может, ничего и не испорчено?» — спросил oleg_aleksin.

Отметим, недавно Варнава стала ведущей нового телепроекта под названием «Секрет», в котором выступает вместе с коллегой по Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым. В рамках шоу его участникам предстоит пройти проверку правдой, победитель может найти новые отношения и получить денежный приз.