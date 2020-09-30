Выплаты медикам, работающим с коронавирусом, могут сохраниться до 1 января

Москва, 30 сентября. Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с предложением сохранить выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом, до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации», — объяснила Голикова.

В соответствии с предложением вице-премьера, социальные выплаты должны распространиться на врачей, средний и младший персонал стационаров, амбулаторного звена и водителей скорой помощи. Размером выплаты станет эквивалент стоимости работы в одну смену, пишет телеканал «360».

Президент России Владимир Путин уже согласился с предложением Голиковой установить доплаты медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией до следующего года за фактически отработанные смены.

Зампред правительства ранее отметила, что на передовой работают почти 460 тысяч врачей, более 25,5 тысячи студентов и свыше 12 тысяч волонтеров. Голикова также подчеркнула, что благодаря усердной работе российских специалистов прошла регистрацию 61 тест-система для диагностирования этого заболевания.

Отметим, что российские власти ранее решили поощрять дополнительными выплатами медиков, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Власти Петербурга недавно приняли решение о продлении выплат — данной категории врачей начислят деньги еще и за август.