На оказание продовольственной помощи в Сирии РФ направит $20 млн

Москва, 30 сентября. Россия и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН подписали меморандум об использовании российских взносов на финансирование гуманитарной акции в Сирии. Размер отечественного взноса на оказание продовольственной помощи составит 20 млн долларов в 2020-21 годах. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В рамках меморандума об оказании помощи Сирии ВПП обеспечит закупку отечественного продовольствия для последующего распределения в качестве гуманитарной помощи нуждающемуся населению этой страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет обеспечено распространение ваучеров на приобретение продовольствия среди беременных и кормящих женщин. Также дипломатами был подписан меморандум о перечислении целевых взносов на развитие системы школьного питания в Таджикистане. Общая сумма составила 11,2 млн долларов в 2020-2023 годах.