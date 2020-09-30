Депутат Рады предрекает Киеву скорый тотальный коллапс

Киев, 30 сентября. Столица Украины находится на грани инфраструктурного коллапса из-за проблем, накапливающихся десятилетиями. Как сообщает УНИАН, об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

«Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и так далее. Это и проблема достройки метро, как на Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город», — уточнил политик во время презентации своей программы.

По словам политика, в случае победы на выборах только он сможет решить эту проблему. В первую очередь, по словам Кучеренко, нужно влить в город бюджетные деньги и инвестиции.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что за последние годы Украина безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках. Причиной проблем в стране он назвал разрыв экономических связей с Россией, передает RT. Чтобы спасти экономку Украины от краха, политик предлагает восстановить торговые отношения с соседней страной.

Как сообщал ФАН, летом Национальная служба здоровья Украины обнародовала очередной отчет, согласно которому в этом году по разным причинам необходимых денежных поступлений были лишены более 500 стационаров и не менее 1500 амбулаторий. Эксперты прогнозируют украинской медицинской отрасли «окончательный коллапс».