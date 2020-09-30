Российские школьники получат компьютеры при выходе на дистанционку

Москва, 30 сентября. При переходе на дистанционное обучение российские школьники, не имеющие дома компьютеров, будут обеспечены необходимой техникой. Она будет передана ученикам в пользование, но не в собственность, сообщает ТАСС.

О планируемом обеспечении заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Он пояснил, что необходимая техника будет выдаваться в том числе и учителям. При этом он обратил внимание, что во время весенней пандемии в рамках масштабной акции компьютерами были обеспечены 500 тысяч человек.

«Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — пояснил Глушко.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал специалистов, которые посоветовали московским властям закрыть на две недели школы, отправив детей на досрочные каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19.