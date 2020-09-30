Минобороны Армении ответило на заявление Азербайджана о сбитом самолете

Ереван, 30 сентября. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отреагировал на заявление Азербайджана о сбитом армянском самолете Су-25. Он назвал заявления Баку «неумелыми и смешными», пишет РИА Новости.

«Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолетов (F-16. — Прим. ФАН.) у Военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции», — заявил Ованнисян, выступая на брифинге.

В этот вторник Минобороны Армении сообщило, что истребить ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25. Его пилот погиб, пишет телеканал «360».

Отметим, что в настоящее время ведутся боевые действия между военными Армении и Азербайджана. История конфликта касательно статуса Нагорного Карабаха берет свое начало с советского периода. Отношения обострились в конце 80-х годов, после обретения независимости республик произошли боестолкновения. Военная фаза конфликта была улажена, но «тление» продолжалось. Бои возобновились с 27 сентября.

Напомним, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.