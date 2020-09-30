Миро объяснила, зачем Кудрявцева намекнула на «страшную тайну» Шепелева 

Москва, 30 сентября. Скандальный блогер Лена Миро считает, что телеведущая Лера Кудрявцева специально хочет оговорить ее коллегу Дмитрия Шепелева, поскольку, как и многие, пытается засветиться за счет смерти Жанны Фриске.

Ранее в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Кудрявцева сообщила, что знает некую тайну об отношениях Шепелева и Фриске. Однако ради благополучия их сына Платона она не станет раскрывать подробностей. Телезвезда только добавила, что Шепелев «над Жанкой издевался», и она теперь его ненавидит за это.

Комментируя заявление Кудрявцевой, Миро напомнила, что против Шепелева «давно идет информационная война»: родственники Фриске пытаются отсудить деньги и внука.

«Пока Шепелев возил Жанну по клиникам, выл от бессилия в борьбе со страшной болезнью жены, всем друзьям и родственникам было пофиг. Зато теперь они все знают страшные тайны», — негодует Миро.

Она обратила внимание, что Кудрявцева не стала делиться «тайной», поскольку боится иска о клевете, и напомнила, что ранее Шепелев назвал отношения Сергея Лазарева «с престарелой Кудрявцевой плохим спектаклем».

«Я откровенно скажу, что не знаю всех деталей отношений Шепелева и Фриске. Зато я вижу, что против него выступает отец покойной, Ольга Орлова с лобкового места, сестрица Наталия, которая косплеит Жанну на корпоратах, и публичная личность Лера Кудрявцева, изображавшая на старости лет роман с откровенным исполнителем Лазаревым», — добавила блогер.

Подводя итог, Миро подчеркнула, что если против телеведущего выступают подобные люди, он — «безусловно хороший человек».

15 июня 2020 года исполнилось пять лет с момента смерти Фриске, передавал RT. В 2013 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, которая и стала причиной смерти артистки. После этого разгорелся скандал между Шепелевым и родителями звезды. Последние обвиняли телеведущего в смерти дочери и пытались забрать на воспитание внука Платона. В итоге ребенок остался с отцом.