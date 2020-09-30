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Миро объяснила, зачем Кудрявцева намекнула на «страшную тайну» Шепелева 

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Миро объяснила, зачем Кудрявцева намекнула на «страшную тайну» Шепелева 

Москва, 30 сентября. Скандальный блогер Лена Миро считает, что телеведущая Лера Кудрявцева специально хочет оговорить ее коллегу Дмитрия Шепелева, поскольку, как и многие, пытается засветиться за счет смерти Жанны Фриске.

Ранее в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Кудрявцева сообщила, что знает некую тайну об отношениях Шепелева и Фриске. Однако ради благополучия их сына Платона она не станет раскрывать подробностей. Телезвезда только добавила, что Шепелев «над Жанкой издевался», и она теперь его ненавидит за это.

Миро объяснила, зачем Кудрявцева намекнула на «страшную тайну» Шепелева 

Комментируя заявление Кудрявцевой, Миро напомнила, что против Шепелева «давно идет информационная война»: родственники Фриске пытаются отсудить деньги и внука.

«Пока Шепелев возил Жанну по клиникам, выл от бессилия в борьбе со страшной болезнью жены, всем друзьям и родственникам было пофиг. Зато теперь они все знают страшные тайны», — негодует Миро.

Она обратила внимание, что Кудрявцева не стала делиться «тайной», поскольку боится иска о клевете, и напомнила, что ранее Шепелев назвал отношения Сергея Лазарева «с престарелой Кудрявцевой плохим спектаклем».

Миро объяснила, зачем Кудрявцева намекнула на «страшную тайну» Шепелева 

«Я откровенно скажу, что не знаю всех деталей отношений Шепелева и Фриске. Зато я вижу, что против него выступает отец покойной, Ольга Орлова с лобкового места, сестрица Наталия, которая косплеит Жанну на корпоратах, и публичная личность Лера Кудрявцева, изображавшая на старости лет роман с откровенным исполнителем Лазаревым», — добавила блогер.

Подводя итог, Миро подчеркнула, что если против телеведущего выступают подобные люди, он — «безусловно хороший человек».

15 июня 2020 года исполнилось пять лет с момента смерти Фриске, передавал RT. В 2013 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга, которая и стала причиной смерти артистки. После этого разгорелся скандал между Шепелевым и родителями звезды. Последние обвиняли телеведущего в смерти дочери и пытались забрать на воспитание внука Платона. В итоге ребенок остался с отцом.

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