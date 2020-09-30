Доктор Мясников назвал Россию последним оплотом нормальных людей

Москва, 30 сентября. Известный телеведущий и врач Александр Мясников считает РФ последним оплотом нормальных людей. Знаменитость пришла к такому выводу на фоне событий, происходящих на Западе.

В своем Telegram-канале Мясников опубликовал текст, посвященный идеологической политике западных государств. Эксперт раскритиковал как практику легализации однополых браков, так и практику покаяния белых европейцев перед представителями других рас.

«Борьба за толерантность, когда белые целуют ноги «не белым» на фоне похорон бандита и наркомана в золотом гробу», – вспомнил недавние события в США Мясников.

Телеведущий пришел к выводу, что это далеко не случайность. На данный момент ведется продуманное, эшелонированное и хорошо финансируемое наступление на человечество. По мнению Мясникова, людей хотят лишить веры, семьи, пола и уверенности в завтрашнем дне.

Эксперт возмущен тем, что происходит в мире, но при этом достаточно спокоен за Россию. Дело в том, что ее население в большинстве своем имеет достаточно консервативный настрой и в целом страна является «оплотом нормальных людей».

Остается только надеяться, что доктор прав, и «левый поворот» с защитой прав меньшинств действительно обойдет Россию стороной. Однако комментирование политической повестки не является основной деятельностью телеведущего. Куда больше внимания эксперт уделяет заботе о здоровье зрителей.

Эксперт неоднократно говорил о том, как нужно выстраивать свою диету, чтобы сохранить здоровье и прожить долгую жизнь. Как сообщалось ранее, недавно специалист также прокомментировал пользу от набравших в последнее время популярность «суперфудов».