Пользователи Instagram возмутились рваными джинсами Галкина

Москва, 30 сентября. Рваные джинсы, в которых юморист Максим Галкин посетил закрытую вечеринку, вызвали возмущение в Сети. Свое мнение относительно его внешнего вида пользователи высказали в комментариях к опубликованному посту в Instagram юриста Иды Достман.

Галкин прибыл на праздник в белой рубашке с расстегнутым воротом, узких рваных джинсах и пиджаке оливкового цвета. Юморист сфотографировался с певцом Николаем Басковым; этот снимок затем опубликовала в своем Instagram юрист Ида Достман.

«На Дне Рождения у нашего Друга», — подписала пост Достман.

Комментаторы не одобрили внешний вид Галкина, заявив, что его костюм не подходит для посещения такой вечеринки.

«Дырки Алла прорезала?» — иронично поинтересовался один из комментаторов.

Ранее журналисты пытались разузнать подробности личной жизни Пугачевой и Галкина у «поп-короля» российской эстрады Филиппа Киркорова и у певца Николая Баскова. Оба отказались обсуждать эту тему. А бывший муж примадонны назвал семью «прекрасной». Затем Галкин решил опровергнуть слухи о якобы готовящемся разводе привычным способом: через Instagram. Юморист опубликовал совместные снимки с супругой, на которых они счастливо улыбаются, а Пугачева даже показывает язык.

Отметим, что понервничать поклонников заставил не только пост Пугачевой о семейном счастье, но и ее совместное фото с певцом Александром Буйновым. На снимке исполнительница нежно прижалась к груди артиста, а в комментарии призналась ему в любви.