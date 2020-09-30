Пропадавшая на полгода Елена Корикова поразила фанатов внешним видом

Москва, 30 сентября. Известная по сериалу «Бедная Настя» актриса Елена Корикова целых полгода на выходила на связь с фанатами и не была активна в социальных сетях. Однако недавно знаменитость опубликовала целую серию селфи из автомобиля.

На протяжении почти шести месяцев Корикова не выкладывала новых фотографий и, судя по всему, полностью отказалась от ведения социальных сетей. Как недавно стало известно, артистка проводила время в Черногории, где владеет собственным домом. Судя по всему, звезда решила организовать себе «информационный детокс», отказавшись от использования Instagram.

«Процедура» пошла на пользу звезде. Вернувшаяся с отдыха телезвезда поразила фанатов похорошевшим внешним видом. Подписчики артистки оставили под публикацией множество весьма лестных комментариев.

«Эталон красоты», «Какая же вы красавица, обожаю», «Очаровашка», «Любимая актриса, шикарная женщина», – написали под снимками фанаты Кориковой.

Стоит сказать, что актриса ведет достаточно скрытный образ жизни. Она не рассказывает о личном журналистам и предпочитает держать общественность в неведении. Полгода назад в СМИ появилась информация о тайной свадьбе актрисы, и Корикова лишь косвенно подтвердила эту информацию. Как заметили папарацци, в тот же период знаменитость начала носить кольцо на безымянном пальце.

Ранее журналисты подозревали, что внезапное исчезновение актрисы и пауза в карьере были связаны не с желанием отдохнуть от социальных сетей, а с пластическими операциями. И похорошевший внешний вид лишь подтверждает эту теорию.