Режиссер нового «Отряда самоубийц» назвал любимую актрису

Лос-Анджелес, 30 сентября. Режиссер Джеймс Ганн, снимающий новый фильм про Отряд самоубийц, признался, что любимым персонажем комиксов DC считает Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

Ганн на своей странице в Instagram опубликовал фанатский постер картины «Отряд самоубийц». В комментариях один из пользователей заявил, что Ганн никогда не признается, что студия заставила его добавить персонажа Харли Квинн в новый фильм против его воли.

«Идите на фиг. Она, наверное, мой любимый персонаж DC. А Марго Робби, наверное, лучшая актриса, с которой я когда-либо работал, без исключений», — ответил режиссер.

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» должен выйти в прокат 4 августа 2021 года, передает «Культуромания».

В апреле, в разгар пандемии коронавируса, Ганн, снявший «Стражей галактики», опубликовал в своем Twitter список лучших, по его мнению, фильмов для просмотра на карантине. В списке значится 50 картин, среди которых есть одна российская.

Среди прочих в топ-фильмов от режиссера значатся «Матрица», «Ультиматум Борна», «Крепкий орешек», «Олдбой», «Миссия невыполнима: Последствия», «Джон Уик» и другие. А также фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский.