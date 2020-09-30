Telegram сделает полноценные комментарии к постам

Москва, 30 сентября. В мессенджере Telergam появится возможность комментировать посты, опубликованные в каналах. Об этом сообщили разработчики.

На данный момент подобная функция тестируется в Beta-версии Telegram на операционной системе Android. Встроенные комментарии к постам основаны на функции привязки чата к каналу.

«Чтобы активировать комментарии, нужно привязать чат к каналу. Пользователь, оставляющий комментарий к записи, пишет сообщение в чат, не вступая в него», — говорится в сообщении разработчиков.

Кроме того отмечается, если в чате запрещена отправка сообщений, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения будут действовать и для комментариев.

Напомним, ранее пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера. Проблемы с доступом к приложению наблюдались на территории России, Белоруссии, Украины и еще ряда европейских стран, а также в Киргизии. Было получено более 10 тысяч сообщений о проблемах с использованием Telegram.