Apple снимет фильм про Билли Айлиш

Москва, 29 сентября. Режиссер Ар Джей Калтер снимет документальный фильм о певице Билли Айлиш, который будет называться Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Его производством занимается фирма Apple для своего видеосервиса, сообщает портал «Культуромания».

Премьера документального фильма состоится в феврале 2021 года. Об этом рассказала сама Айлиш в Instagram. Как отмечается, в фильме расскажут о творческом пути певицы, а также раскроют ранее неизвестные факты ее карьеры.

Документальная лента станет совместным проектом сразу нескольких фирм, среди которых: Apple Original Films, Interscope Films, Darkroom, This Machine и Lighthouse Management & Media. Увидеть фильм можно будет на Apple TV+.

Ранее стало известно, что Билли Айлиш страдает от синдрома Туретта. Звезда долго скрывала свой недуг, однако журналисты обратили внимание на необычную мимику певицы. Билли Айлиш прославилась совсем юной — еще подростком она покорила своих слушателей. Никто из фанатов еще не знал, что в 12 лет девочке поставили диагноз синдром Туретта. Это генетическое заболевание, связанное с поражением нервной системы.

Как писал ранее телеканал «360», Айлиш опубликовала свой логотип для Олимпиады-2028.

В мае певица запустила собственный подкаст на базе Apple TV me & dad radio, который она ведет вместе со своим отцом Патриком О’Коннелом.

На последней церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Айлиш забрала награды в четырех номинациях, побив рекорд 1981 года. Кроме того, победителем в номинации «Продюсер года» стал брат исполнительницы Финнеас, который практически в одиночку работал над звучанием ее треков. К 18 годам певице удалось заработать 8 млн долларов.