Госдума готовит закон об ответственности на интернет-цензуру против РФ

Москва, 29 сентября. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором приступил к разработке законопроекта, который предполагает введение ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«Комитет совместно с профессиональным сообществом и Роскомнадзором начал проработку инициатив, которые установят ответственность за нарушение конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации», — сообщил парламентарий.

Он уточнил, что в качестве наказания рассматриваются крупные штрафы. Конкретные санкции сейчас обсуждаются.

«Понятно, что для IT-гигантов эти штрафы не могут составлять 3 тыс. рублей. Речь должна идти о существенных суммах, которые понудят представителей IT-индустрии задуматься и соблюдать российскую конституцию», — уточнил Хинштейн.

По словам депутата, его комитет уже получил обращение от Роскомнадзора, в котором содержится просьба о принятии законодательных мер для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-площадках.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что, по его мнению, самым действенным рычагом воздействия является ограничение рекламных доходов.

Ранее во вторник Роскомнадзор потребовал у администрации американской соцсети Twitter объяснить, почему она исключила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, передавал RT. В этой ситуации неподписанные на аккаунт СМИ пользователи не смогут найти РИА Новости в соцсети.