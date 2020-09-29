Кара-Мурза решил пропиариться на новости об «отравлении» Навального

Москва, 29 сентября. Журналист Владимир Кара-Мурза решил при помощи ситуации с блогером Алексеем Навальным напомнить о себе, рассказывая о нескольких попытках своего «отравления». Об этом сообщает издание «Политэксперт».

В своей последней статье на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Кара-Мурза аккумулирует все внимание на своей персоне, напоминая, что стал «жертвой отравления» в 2015 и 2017 годах. После первого раза он подал заявление в Следственный комитет РФ, однако расследование инцидента не было начато, поскольку в рамках доследственной проверки не было найдено признаков преступления.

В 2017 году инцидент повторился, но журналист уже обратился в ФБР, где вновь отказались заводить дело по тем же причинам. Это лишний раз подтвердило выводы российских специалистов об отсутствии состава преступления. Таким образом, попытка Кара-Мурзы напомнить о скандальных «отравлениях» и последующем суде с ФБР оказалось способом приобщиться к шумному делу блогера Алексея Навального,

При этом стоит отметить, что Кара-Мурза в последние годы живет в США и ведет антироссийскую деятельность, сотрудничая с американскими сенаторами. Так, например, он участвовал в переговорах по расширению санкционного списка в рамках «акта Магнитского», а также сотрудничал с Джоном Маккейном, известным своими русофобскими взглядами.