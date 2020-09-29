Журналисты посоветовали женщинам брать пример с жены Зеленского

Москва, 29 сентября. Журналисты изучили стиль супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены и посоветовали женщинам брать с нее пример. Соответствующая статья была опубликована порталом УНИАН.

Авторы материала отметили, что первая леди Украины «знает толк в моде и следует трендам». Как правило, она появляется на публике в популярных брючных костюмах свободного кроя, сочетая их с туфлями-лодочками или кедами. По мнению журналистов, первый вариант годится для создания романтичного образа, второй – для повседневного.

Журналисты также отметили, что жена Зеленского предпочитает классический стиль. Но вместо более распространенной белой блузки прямого кроя и черных брюк она носит более свободные штаны-кюлоты с удлиненным пиджаком.

Жена Зеленского следит за трендами, и этой осенью носит самый модный коричневый цвет. Свою одежду она дополняет аксессуарами, включая цепи, которые сейчас считаются наиболее стильными.

Напомним, что в мае пользователи раскритиковали наряд первой леди, в котором она явилась на интронизацию японского императора Нарухито. Комментарии появились под постом в Instagram.

На фотографии запечатлены президент Украины и его супруга, на которой надето светло лимонное платье в пол. Кроме того, у нее полупрозрачные перчатки. По мнению пользователей, Елена Зеленская неуважительно отнеслась к традициям страны. Они объяснили ей, что желтый цвет — это проявление неуважения к императорской семье. Пользователи Сети раскритиковали жену Зеленского за выбранный наряд для посещения Японии.