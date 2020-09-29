Эксперты назвали правила для быстрой зарядки смартфона

Москва, 29 сентября. Существует несколько правил, которые способны продлить жизнь аккумулятора смартфона при использовании технологии быстрой зарядки. Об этом рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.

Дело в том, что быстрой зарядке смартфона присущи более короткие циклы и значительный нагрев. В результате при регулярном использовании емкость батареи может существенно снизиться.

«Согласно исследованиям, зарядка на 40 ватт снижает емкость аккумулятора на 30% за тот же промежуток времени, в течение которого зарядка 15 ватт снизила бы емкость на 10%», — пояснил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Для того, чтобы компенсировать подобный износ, процесс зарядки поделен на два этапа. На первом устройство получаем максимальную мощность за короткий промежуток времени, а на втором наоборот. При этом существует ряд правил, которые могут позволить продлить жизнь телефону.

Так эксперты рекомендуют не допускать разряда ниже 10%, пользоваться исключительно оригинальными или качественными зарядными устройствами и не держать телефон заряженным в электрической сети. Также аккумуляторы не переносят экстремальных температур и нагрузок.