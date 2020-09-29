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Удалять или не удалять, вот в чем вопрос: доктор рассказал все о зубах мудрости

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Зубы мудрости могут принести множество проблем

Каждый из нас наверняка слышал что-то о зубах мудрости. Но не все догадываются, что за этими зубами может скрываться не только польза, но и множество проблем. Смещение прикуса, боль и различные воспалительные процессы — вот что бывает, когда восьмерки начинают искать себе путь «наружу». Так почему же эти проблемные зубы вырастают у большинства людей? Зачем они нужны нашему организму и как можно избавиться от этих нежданных гостей? Мы решили подробно изучить всю тему и задать вопросы специалисту. 

Зачем нужны зубы мудрости

Природа все продумывает до мелочей, и люди не стали исключением. В древние времена у людей не было мягкой пищи и фастфуда, поэтому питаться приходилось твердой, грубой и волокнистой пищей, которую нужно было тщательно пережевывать. Здесь на помощь и приходили восьмые моляры или зубы мудрости, как их называют в народе. В беседе с нашим изданием главный врач сети стоматологических клиник «Все Свои» Игорь Репин рассказал, что эти зубы отлично справлялись с перетиранием такой еды и способствовали правильному пищеварению: 

«Но прошло время, люди полетели в космос, и по идее, природа должна была убрать восьмерки из нашей «базовой» комплектации, но не успела. Поэтому восьмые зубы закладываются и формируются в костях позже всех. Расположены они дальше всех, причем около них находится ряд опасных и уязвимых пространств».

Но почему же с учетом всей полезности восьмерки все равно считают одними из самых проблемных зубов? Мы нашли ответ на этот вопрос. Как пояснил доктор, из-за того, что эти зубы закладываются самыми последними, им попросту не хватает места. И вместо того, чтобы расти в вертикальном положении, они начинаются двигаться в неправильном направлении внутри челюсти. Чаще всего располагаются эти зубы под углом. 

«Основная проблема заключается в том, что при прорезывании зуб мудрости упирается в «соседа». Эта ситуация представляет опасность о нескольким причинам. Во-первых, это больно, во-вторых, восьмерка может навредить соседнему зубу и спровоцировать его рассасывание. В том случае, если зуб мудрости прорезался несколькими буграми, то между ним и семеркой образуется пространство, которое довольно трудно прочистить, а это влечет за собой возникновение кариеса. Поэтому с зубами мудрости лучше как можно скорее распрощаться», — уточнил специалист.

Но бывают и другие ситуации, когда для прорезывания зубу элементарно не хватает сил, ведь кость в челюсти достаточно плотная. Поэтому в этих случаях у пациентов наблюдается повышение температуры, боль при глотании, воспаление лимфатических узлов, ухудшение самочувствия и слабость. 

Но эти зубы успевают насолить не только пациентам, но и самим врачам. Например, при лечении кариеса специалисту не всегда удается прочистить зубные каналы из-за особого строения корней. Да и сама процедура лечения осложняется очень дальним расположением зуба. Удаление зуба также осложняется из-за сильной изогнутости корней, которые порой напоминают рабочую часть клещей. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что зубы мудрости приносят больше проблем, чем пользы. 

У восьмерок довольно сложное строение, которое повергает в шок любого стоматолога

Показания для удаления зубов мудрости

Не всегда восьмерки вырастают неправильно. Бывают случаи, хоть и редко, что они спокойно встают в общую зубную дугу и не мешают пациенту. Однако возникший кариес может спровоцировать развитие более опасного процесса — пульпита. В этом случае ни один врач не сможет гарантировать полное пролечивание восьмерки, так что в случае пульпита зуб лучше сразу удалить. 

«Есть еще один вид показаний — ортодонтические. В этом случае врачи, занимающиеся коррекцией и исправлением прикуса, советуют удалить некоторые зубы, чтобы место в челюсти для дальнейших манипуляций. Чаще всего избавляются именно от восьмерок», — добавил Репин.

Еще одним показанием может стать десневой карман, который появляется после прорезывания зуба. В нем накапливаются остатки пищи, которые могут провоцировать развитие кариеса и воспаление слизистой. Если его неоднократное иссечение не помогло исправить ситуацию, то врачи советуют избавиться от зуба. 

«А бывают и другие ситуации, чаще всего встречающиеся на верхней челюсти. Зуб может вырасти в сторону щеки и начать натирать ее внутреннюю поверхность. Из-за этого пациенты испытывают сильный дискомфорт, а на слизистой нередко образуются болезненные язвы. Такое положение дел тоже можно назвать одним из показаний для удаления восьмерки», — предупредил стоматолог.

Сложности процесса удаления зубов мудрости

По словам доктора Репина, сложность таких операций заключается в нескольких причинах. Например, если операция проводится на верхней челюсти, то при удалении можно получить самую настоящую дырку в гайморову пазуху. Попадание пищи в эту область ни к чему хорошему не приведет. Однако это не само страшное.

«На верхней челюсти есть другой нюанс — дырку мы можем получить, но одно неверное движение инструмента хирурга может протолкнуть зуб в пазуху, и это уже колоссальная проблема, — рассказал он. — В таких случаях пациентам проводят ревизию пазухи и достают зуб уже более сложными путями».

Проблемы с этими зубами могут возникнуть и на нижней челюсти. Дело в том, что именно в зоне роста восьмерок находятся те места, которые крайне остро реагируют на любые воспалительные процессы. Поэтому довольно часто после удаления последних моляров у пациентов возникают абсцессы и флегмоны. Эти воспалительные процессы лечатся в условиях стационара, и нередко для этого пациентам приходится разрезать кожу: 

«Есть еще осложнения. Например, когда восьмерка находится в нижней челюсти настолько неудобно, что во время удаления ломается челюсть».

Помимо этого у пациентов очень часто встречается онемение после операции. Оно возникает в том случае, когда при удалении корень восьмерки зацепил нерв, проходящий в нижней челюсти. По ощущениям это можно сравнить с анестезией, которая держится полгода.

Выздоровление зависит от самого организма и манипуляций хирурга

Быстрая реабилитация: миф или реальность?

Мы решили поинтересоваться у врача, от чего же все-таки зависит реабилитация, и как сделать процесс восстановления после операции максимально легким и быстрым. Как оказалось, тут все не так-то просто, поскольку многое зависит от организма.

«Легкость и безболезненность восстановительного процесса на 50% зависит от самого организма и на 50% от манипуляций хирурга, — сообщил Репин. — И если на организм мы не можем повлиять, то остальное возможно проконтролировать. Так, из-за сильной травматичности подобной операции развивается сильная боль и отек. Тут уже прямое показание для принятия нестероидных противовоспалительных препаратов. Нередко врачи назначают и терапию антибиотиками, которые помогают избежать возникновения нагноений и других опасных для здоровья процессов».

Доктор также рекомендовал после операции воздержаться от приема очень горячей и жесткой пищи, снизить физические нагрузки, отказаться от приема алкоголя и курения, посещения саун и соляриев. Если отек очень сильный, то снизить его помогут антигистаминные препараты и полоскания антисептическими средствами для ротовой полости. Их прописывает доктор индивидуально для каждого пациента.

«Одним словом — не греть. По возможности к больному месту лучше прикладывать лед. В любом случае об этом пациенту скажет лечащий врач», — предупредил специалист.

До сих пор непонятно, почему восьмерки не переименовали из зубов мудрости в зубы сплошных проблем. Но после беседы с доктором стало ясно одно — лучше не затягивать с лечением, вовремя делать снимки и следить за развитием ситуации. Если доктор еще на стадии зачатков восьмых моляров советует избавиться от них, не стоит пугаться. Лучше решиться на операцию и удалить зубы на самом простом этапе.

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