Удалять или не удалять, вот в чем вопрос: доктор рассказал все о зубах мудрости

Каждый из нас наверняка слышал что-то о зубах мудрости. Но не все догадываются, что за этими зубами может скрываться не только польза, но и множество проблем. Смещение прикуса, боль и различные воспалительные процессы — вот что бывает, когда восьмерки начинают искать себе путь «наружу». Так почему же эти проблемные зубы вырастают у большинства людей? Зачем они нужны нашему организму и как можно избавиться от этих нежданных гостей? Мы решили подробно изучить всю тему и задать вопросы специалисту.

Зачем нужны зубы мудрости

Природа все продумывает до мелочей, и люди не стали исключением. В древние времена у людей не было мягкой пищи и фастфуда, поэтому питаться приходилось твердой, грубой и волокнистой пищей, которую нужно было тщательно пережевывать. Здесь на помощь и приходили восьмые моляры или зубы мудрости, как их называют в народе. В беседе с нашим изданием главный врач сети стоматологических клиник «Все Свои» Игорь Репин рассказал, что эти зубы отлично справлялись с перетиранием такой еды и способствовали правильному пищеварению:

«Но прошло время, люди полетели в космос, и по идее, природа должна была убрать восьмерки из нашей «базовой» комплектации, но не успела. Поэтому восьмые зубы закладываются и формируются в костях позже всех. Расположены они дальше всех, причем около них находится ряд опасных и уязвимых пространств».

Но почему же с учетом всей полезности восьмерки все равно считают одними из самых проблемных зубов? Мы нашли ответ на этот вопрос. Как пояснил доктор, из-за того, что эти зубы закладываются самыми последними, им попросту не хватает места. И вместо того, чтобы расти в вертикальном положении, они начинаются двигаться в неправильном направлении внутри челюсти. Чаще всего располагаются эти зубы под углом.

«Основная проблема заключается в том, что при прорезывании зуб мудрости упирается в «соседа». Эта ситуация представляет опасность о нескольким причинам. Во-первых, это больно, во-вторых, восьмерка может навредить соседнему зубу и спровоцировать его рассасывание. В том случае, если зуб мудрости прорезался несколькими буграми, то между ним и семеркой образуется пространство, которое довольно трудно прочистить, а это влечет за собой возникновение кариеса. Поэтому с зубами мудрости лучше как можно скорее распрощаться», — уточнил специалист.

Но бывают и другие ситуации, когда для прорезывания зубу элементарно не хватает сил, ведь кость в челюсти достаточно плотная. Поэтому в этих случаях у пациентов наблюдается повышение температуры, боль при глотании, воспаление лимфатических узлов, ухудшение самочувствия и слабость.

Но эти зубы успевают насолить не только пациентам, но и самим врачам. Например, при лечении кариеса специалисту не всегда удается прочистить зубные каналы из-за особого строения корней. Да и сама процедура лечения осложняется очень дальним расположением зуба. Удаление зуба также осложняется из-за сильной изогнутости корней, которые порой напоминают рабочую часть клещей. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что зубы мудрости приносят больше проблем, чем пользы.

Показания для удаления зубов мудрости

Не всегда восьмерки вырастают неправильно. Бывают случаи, хоть и редко, что они спокойно встают в общую зубную дугу и не мешают пациенту. Однако возникший кариес может спровоцировать развитие более опасного процесса — пульпита. В этом случае ни один врач не сможет гарантировать полное пролечивание восьмерки, так что в случае пульпита зуб лучше сразу удалить.

«Есть еще один вид показаний — ортодонтические. В этом случае врачи, занимающиеся коррекцией и исправлением прикуса, советуют удалить некоторые зубы, чтобы место в челюсти для дальнейших манипуляций. Чаще всего избавляются именно от восьмерок», — добавил Репин.

Еще одним показанием может стать десневой карман, который появляется после прорезывания зуба. В нем накапливаются остатки пищи, которые могут провоцировать развитие кариеса и воспаление слизистой. Если его неоднократное иссечение не помогло исправить ситуацию, то врачи советуют избавиться от зуба.

«А бывают и другие ситуации, чаще всего встречающиеся на верхней челюсти. Зуб может вырасти в сторону щеки и начать натирать ее внутреннюю поверхность. Из-за этого пациенты испытывают сильный дискомфорт, а на слизистой нередко образуются болезненные язвы. Такое положение дел тоже можно назвать одним из показаний для удаления восьмерки», — предупредил стоматолог.

Сложности процесса удаления зубов мудрости

По словам доктора Репина, сложность таких операций заключается в нескольких причинах. Например, если операция проводится на верхней челюсти, то при удалении можно получить самую настоящую дырку в гайморову пазуху. Попадание пищи в эту область ни к чему хорошему не приведет. Однако это не само страшное.

«На верхней челюсти есть другой нюанс — дырку мы можем получить, но одно неверное движение инструмента хирурга может протолкнуть зуб в пазуху, и это уже колоссальная проблема, — рассказал он. — В таких случаях пациентам проводят ревизию пазухи и достают зуб уже более сложными путями».

Проблемы с этими зубами могут возникнуть и на нижней челюсти. Дело в том, что именно в зоне роста восьмерок находятся те места, которые крайне остро реагируют на любые воспалительные процессы. Поэтому довольно часто после удаления последних моляров у пациентов возникают абсцессы и флегмоны. Эти воспалительные процессы лечатся в условиях стационара, и нередко для этого пациентам приходится разрезать кожу:

«Есть еще осложнения. Например, когда восьмерка находится в нижней челюсти настолько неудобно, что во время удаления ломается челюсть».

Помимо этого у пациентов очень часто встречается онемение после операции. Оно возникает в том случае, когда при удалении корень восьмерки зацепил нерв, проходящий в нижней челюсти. По ощущениям это можно сравнить с анестезией, которая держится полгода.

Быстрая реабилитация: миф или реальность?

Мы решили поинтересоваться у врача, от чего же все-таки зависит реабилитация, и как сделать процесс восстановления после операции максимально легким и быстрым. Как оказалось, тут все не так-то просто, поскольку многое зависит от организма.

«Легкость и безболезненность восстановительного процесса на 50% зависит от самого организма и на 50% от манипуляций хирурга, — сообщил Репин. — И если на организм мы не можем повлиять, то остальное возможно проконтролировать. Так, из-за сильной травматичности подобной операции развивается сильная боль и отек. Тут уже прямое показание для принятия нестероидных противовоспалительных препаратов. Нередко врачи назначают и терапию антибиотиками, которые помогают избежать возникновения нагноений и других опасных для здоровья процессов».

Доктор также рекомендовал после операции воздержаться от приема очень горячей и жесткой пищи, снизить физические нагрузки, отказаться от приема алкоголя и курения, посещения саун и соляриев. Если отек очень сильный, то снизить его помогут антигистаминные препараты и полоскания антисептическими средствами для ротовой полости. Их прописывает доктор индивидуально для каждого пациента.

«Одним словом — не греть. По возможности к больному месту лучше прикладывать лед. В любом случае об этом пациенту скажет лечащий врач», — предупредил специалист.

До сих пор непонятно, почему восьмерки не переименовали из зубов мудрости в зубы сплошных проблем. Но после беседы с доктором стало ясно одно — лучше не затягивать с лечением, вовремя делать снимки и следить за развитием ситуации. Если доктор еще на стадии зачатков восьмых моляров советует избавиться от них, не стоит пугаться. Лучше решиться на операцию и удалить зубы на самом простом этапе.