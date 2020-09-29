Режиссер Понасенков прокомментировал ряд последних расчленений в Петербурге

Расчленения в Петербурге стали частым явлением после «подвигов» доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом в интервью ФАН заявил историк, поэт и режиссер Евгений Понасенков.

В Приморском районе Санкт-Петербурга неподалеку от яхт-клуба волнами Финского залива прибило к берегу мешок с расчлененным трупом. Об этом со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщили РИА Новости. Обнаруженное следственными органами тело оказалось лишено рук и головы – при этом ряд СМИ отмечают, что отсутствующие в мешке фрагменты останков погибшего человека были ранее найдены местными рыбаками.

«Дорогие друзья, я уже не знаю, как это все комментировать, — признался Понасенков. — Сейчас я гулял в изумительном осеннем парке, смотрел на буйство красок, на нежное увядание природы — и вот мне поступил звонок с просьбой высказать свое мнение относительно очередного петербургского трупа, доставшегося мне для комментирования в абсолютно разобранном виде!».

Историк заметил, что в Северной столице происходит нечто феноменальное «с филологической точки зрения».

«Вот это «окно в Европу» — оно же было прорублено! — объяснил эксперт. — И мы видим, что в Питере до сих пор снова и снова продолжают рубить! Но одно дело, когда «рубят» гранит, проспекты — это действительно эстетично. Однако, когда начинают рубить приматов (человеческий вид относится к группе высших приматов. — Прим. ФАН), вся красота как-то уходит на второй план».

Собеседник ФАН пожелал Санкт-Петербургу «вернуться к рубке благородного камня», оставив «рубку приматов» более провинциальным, «затхлым» регионам.

«Что же касается в целом тех событий, что происходят в этом городе последний год, начиная с того момента, как этот тип (доцент СПбГУ Олег Соколов. — Прим. ФАН) украл мои научные концепции, проиграл мне два суда и по итогам всех этих мероприятий расчленил свою сожительницу, то они вызывают у меня недоумение, — признался Понасенков. — Ну ладно Соколов, по нему было видно, что он дикий от рождения! Но я не думаю, что в Петербурге действительно так много злобных людей».

Историк предположил, что городу на Неве просто пришлось столкнуться с довольно омерзительной модой, зачинателем которой стал доцент СПбГУ.

«Когда нечто подобное попадает в информационное поле, приматы-людишки начинают это все подхватывать, — заметил эксперт. — Допустим, в последнее время появилась чудовищная мода у молодежи выбривать виски и носить короткие штанишки, как раньше делали всякие нищие — вот это, пожалуй, даже хуже, чем любовь к расчленениям, уверяю вас. Кроме того, на мой взгляд, одно является следствием другого! Когда ты гуляешь в таких коротких штанишках, всем сразу становится понятно, где именно надо отпиливать твои части тела — а некоторых, скажем прямо, это провоцирует на совершение преступлений!».

Собеседник ФАН предположил, что новый, еще непойманный расчленитель найденного в мешке у яхт-клуба тела, так же, как и Соколов, мог что-то у него «украсть» — например, присвоить своему авторству пост Понасенкова в Facebook.