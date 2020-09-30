Сергей Шойгу подвел итоги российской военной кампании в Сирии



Пять лет назад 30 сентября Совет Федерации дал согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил страны в Сирийской Арабской Республике в ответ на официальное обращение сирийского лидера Башара Асада. К этой дате министр обороны России Сергей Шойгу оценил действия РФ в Сирии в авторской статье. Полная версия приведена в газете «Красная звезда», ФАН публикует ключевые моменты из текста главы военного ведомства.

Эта структура планировала навязать свои «порядки» всему человечеству

Пять лет назад положение в Сирии было критическим, констатирует Шойгу в материале «Красной звезды» и описывает ситуацию в стране, как близкую к крушению сирийской государственности, когда террористы контролировали более 70% территории. Он также дает оценку самой «террористической армии» — хорошо организованной и качественно вооруженной.

«Это были идейно мотивированные, достойно подготовленные в военном отношении вооруженные формирования, участники которых противопоставили себя всему остальному миру, — пишет Шойгу. — Они хотели создать особое государственное квазиобразование «Ирака и Леванта» (ИГИЛ1, запрещен в РФ), показать всем, что подобная идея уже реализуема. При этом они хотели жить по своим извращенным псевдозаконам, жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия».

В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру, в том числе России, рассуждает министр обороны и вспоминает, как в 2015 году в Интернете тиражировались ролики с кадрами массовых казней, после чего на сторону радикалов перешли их идеологические последователи. В том числе, Сергей Шойгу упоминает среди них и почти три тысячи российских граждан.

«Получив боевой опыт, они собирались вернуться в нашу страну и претворять здесь в жизнь делегированные им «идеи»: захватывать людей в рабство, устраивать массовые казни, взрывать школы, сжигать «неверных». То есть делать все то, чему они научились в рядах террористов», — утверждает глава военного ведомства.

По его словам, большинство авторитетных экспертов предсказывали развал единой страны и крах сирийской государственности — именно в таких условиях президент САР Башар Асад обратился к руководству Российской Федерации с просьбой оказать военное содействие в борьбе с международным терроризмом.

Выполнение первоначальной задачи до сих пор считают уникальной операцией

Сергей Шойгу описывает первую задачу, поставленную Верховным главнокомандующим: ликвидировать террористические группировки в Сирии, не дать боевикам из России вернуться назад, защитить страну от террористических угроз «на дальних подступах». К моменту начала операции на авиабазе Хмеймим сосредоточили группировку войск из 50 современных и модернизированных самолетов и вертолетов, сил спецопераций и других подразделений.

«Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью, — вспоминает в своей статье министр обороны РФ. — Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысячи километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки, одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии — вплоть до батальонного звена, были направлены российские военные советники».

Шойгу отмечает, что ВС РФ впервые в новейшей истории страны действовали на таком удалении от своей территории.

В материале Шойгу приводит множество цифр по деталям операции. Вот лишь некоторые из них.

Активная фаза военной операции ВС РФ в Сирии продолжалась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. От террористов освобождено 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны. За это время ВКС России совершили более 44 тысяч боевых вылетов, каждый самолет делал по 3–4 вылета в сутки. 100 ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок ВМФ России, 66 раз объекты исламистов поражали самолеты стратегической авиации, действующие на дальностях от пятисот до полутора тысяч километров. На счету летчиков палубной авиации — 1252 уничтоженных объекта террористов.

«Слаженно, эффективно, точечно, — так характеризует министр обороны действия ВС РФ в Сирии. — Результативность применения российского оружия не подлежит сомнению. И в этот раз оно подтвердило свою мощь и потенциал. Задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию».

«Миссия в Сирии была необходимой»

Сергей Шойгу в статье «Красной звезды» также рассуждает о том, правильно ли сделала Россия, решившись на военную операцию в Сирии.

«Но всякий раз можно доказательно утверждать: решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — утверждает он.

Главные аргументы: ИГИЛ окончательно разгромлен, международному террористическому подполью нанесен урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Кроме того, Россия решила и ряд своих геополитических вопросов.

«В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности», — отмечает Шойгу.

Во время военной операции в Сирии российские Вооруженные силы получили опыт в вопросах планирования операций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и организации материально-технического обеспечения, ведения боевых действий. Об этом в Минобороны говорили и ранее, но теперь это еще раз подтвердил в итоговом тексте глава военного ведомства.

«Были на практике отработаны вопросы организации и ведения разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Реальный боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% летчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60% военнослужащих ВМФ России», — подводит итоги министр обороны.

Он подчеркивает, что в Сирии российским военным представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники.

«Надо понимать, что любая, даже самая жесткая программа испытания образца ВВСТ не сможет полностью раскрыть его боевые характеристики. Выявить все преимущества и недостатки оружия позволяет только его реальное применение и эксплуатация в боевых условиях», — считает Сергей Шойгу.

Не промолчали о потерях

Говоря о военной кампании в Сирии, министр обороны не обходит стороной и ее трагические моменты — гибели российских военных. Подробно и с уважением вспоминает летчика Олега Пешкова; вызвавшего огонь на себя Александра Прохоренко, Романа Филипова и его знаменитое «Это вам за пацанов».

«Память об этих и других солдатах Отечества, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно. Они погибли, защищая Россию, и мы всегда будем помнить их великий подвиг», — обещает Шойгу и упоминает, что все военнослужащие, выполнявшие задачи в Сирийской Арабской Республике, награждены государственными наградами или ведомственными знаками отличия.

По мнению Сергей Шойгу, операция в Сирии продемонстрировала новые возможности российских ВС, способность успешно отстаивать национальные интересы на удалении от страны, а также готовность оказывать военную помощь союзникам и партнерам.

«Она укрепила авторитет России, усилила международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну», — пишет министр обороны РФ.

Полная версия статьи Сергея Шойгу «Решимость на передовой борьбы с мировым злом» опубликована в газете «Красная звезда».

1 Организация запрещена на территории РФ.