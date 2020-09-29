Правительство направит 18 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

Москва, 29 сентября. Медики, а также те, кто помогают заболевшим коронавирусом, продолжат получать стимулирующие выплаты. Кабмин намерен выделить на это из резервного фонда 18 млрд рублей. Проекты двух распоряжений подготовлены, пишет ТАСС.

Правительство разрабатывало документы, поучив от региональных властей заявки с прогнозами на дополнительное финансирование труда бюджетников, которые занимаются оказанием помощи заболевшим коронавирусом.

Напомним, что ранее российское Министерство здравоохранение обращало внимание, что все положенные выплаты медработники получают вовремя. Перечисление денег на счета этой категории бюджетников строго контролируется.

Если возникают проблемные моменты, то медики обращаются через портал Госуслуг, после чего профильные специалисты проводят проверку.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин еще весной выступил с предложением о назначении дополнительных выплат врачам, которые борются с коронавирусом. Президент высказался за то, чтобы медикам доплачивали по 80 тысяч рублей, а среднему персоналу — 50 тысяч. Согласно принятому закону, с выплат не взимается подоходный налог.