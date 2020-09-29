Москва, 29 сентября. Мошенники украли у артистки балета «Садко» почти 100 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратилась участница ансамбля русской песни и танца. Об этом сообщает ФАН.

Артистке балета пришлось прибегнуть к помощи представителей власти. Как сообщила сама пострадавшая, днем 25 сентября на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что на имя девушки оформлен кредит. Чтобы аннулировать сделку, псевдо-сотрудник сказал, что ей необходимо взять еще один кредит в счет первого.

Через Интернет девушка оформила заявку на кредит в 200 000 рублей, при этом она назвала злоумышленникам номер своей банковской карты, срок ее действия и трехзначный код с обратной стороны. Кроме того, девушка назвала коды, которые пришли ей через СМС для подтверждения операции. После этих действий с карты артистки балета было списано 95 410 рублей.

На данный момент пострадавшая опрошена, по факту происшествия проводится проверка.