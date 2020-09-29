Бузова рассказала о сложных отношениях с младшей сестрой

Москва, 29 сентября. Известная российская телеведущая Ольга Бузова во время интервью рассказала о весьма непростом детстве. Отношения с сестрой не складывались, а на покупки будущей звезде приходилось зарабатывать самостоятельно,передает «СтарХит».

По словам знаменитости, она всегда была близка с родителями, однако отношения с сестрой не клеились на протяжении долгого времени. Во время беседы с интервьюером Бузова разоткровенничалась и сообщила, что она «всегда была виновата» в глазах родителей, так как была старшей. Сестра при каждом удобном случае сваливала все на Ольгу и жаловалась матери.

«Я же старшая, поэтому с детства во всем была виновата. Сестра все на меня сваливала, поэтому жаловалась маме. Это очень сильно раздражало. Тогда мы ссорились. Зато сейчас Аня — мой лучший друг и близкий для меня человек», — объяснила телеведущая..

Стоит отметить, что поклонники не верят словам Бузовой об отношениях с сестрой. Согласно слухам, определенный конфликт между девушками сохраняется. Так, сестры серьезно поссорились после совместно проведенного отпуска в прошлом году. При этом Ольга и Анна не общались несколько месяцев, однако позднее девушки помирились.

Фанаты Бузовой предполагают, что причиной разногласий являются успехи телеведущей. Анна завидует сестре, которая любит рассказать, как без связей попала в шоу-бизнес и достигла самых высот. По словам самой Ольги, все дело в том, что она с детства любила быть в центре внимания и всегда стремилась попасть на сцену.

Кроме того, у Бузовой есть огромное число хейтеров и недоброжелателей. Так, ранее российская боксерша вызвала телеведущую на бой.