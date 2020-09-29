Минтруд планирует увеличить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Москва, 29 сентября. Минтруд РФ планирует увеличить выплату на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям, в которых после получения нынешнего пособия доход не вырастает до прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РИА Новости.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что на увеличение пособия потребуется дополнительно направить около 95 миллиардов рублей. Сейчас на выплату предусмотрено почти 170 миллиардов рублей в бюджетах всех уровней. На данный момент пособие, установленное в 2020 году, получают семьи, в которых растут более 3,8 миллиона детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совфеда заявил, что рост пособий для семей с детьми необходимо взять под правительственный контроль. Также глава государства поручил повысить выплаты для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет.