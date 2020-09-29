Госдума планирует ужесточить наказание для Facebook и Twitter

Москва, 29 сентября. Россия может ответить иностранным IT-компаниям за игнорирование требований законодательства. Депутаты Госдумы намерены ужесточить за это ответственность. Например, те же Facebook и Twitter могут столкнуться с замедлением трафика, пишет «Коммерсант».

В настоящее время профильный комитет законодательного органа уже ведет разработку нормативного документа. Кстати, предполагается не только техническое ограничение для нарушивших законы РФ.

«Речь идет о повышении фиксированных штрафов и введении штрафов с оборота в России или даже в мире, а также применении технических мер, например, замедления трафика передачи данных», — сообщил источник издания.

Отметим, что российские СМИ уже неоднократно страдали от произвола американских компаний. Администраторы ресурсов избирательно применяют цензуру и блокировку. Внятных ответов от них не поступает. Недавно, Twitter исключил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.