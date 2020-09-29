В Госдуме резко возросло число заразившихся коронавирусом депутатов

Москва, 29 сентября. Количество заболевших коронавирусом увеличивается среди депутатов Госдумы. Инфекция диагностирована у 18 политиков. О ситуации рассказал спикер законодательного органа Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в начале прошлой недели было десять заболевших парламентариев. В настоящее время таковых стало на восемь больше. Справились с инфекцией 60 парламентариев.

«У нас на прошлый понедельник было десять депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов», — рассказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил парламентариям о необходимости строго выполнять предписания, направленные на борьбу с коронавирусом.

Отметим, что в Москве власти приняли решение усилить карантинные меры. По мнению доктора Александра Мясникова, данный факт абсолютно не означает, что некоторым категориям горожан снова придется быть на самоизоляции.