Женщина и ребенок погибли при обстрелах в Карабахе

Ереван, 29 сентября. Конфликт в Карабахе приводит к жертвам не только среди военных, но и гражданских лиц. Омбудсмен Армении Арман Татоян с сожалением отметил, что четверо мирных граждан из республики Арцах погибли с начала боестолкновений, пишет Sputnik Армения.

«В Карабахе с начала боевых действий погибли четверо мирных жителей», — рассказал уполномоченный по правам человека.

Он уточнил, что среди погибших есть ребенок, женщина и пожилой человек. Таким образом, под угрозой находятся жизни самых незащищенных слоев.

Татоян обратил внимание, что жертвы среди гражданских говорят о планомерных ударах азербайджанских войск, учитывая также, что количество раненых идет на десятки. Среди них есть дети и пожилые.

Напомним, что с 27 сентября начались бои между Арменией и Азербайджаном. Стороны таким образом пытаются решить давний конфликт, касающийся принадлежности Нагорного Карабаха. Противостояние между Баку и Ереваном началось еще с конца 80-х годов.

Добавим, ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.