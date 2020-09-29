Доктор Комаровский объяснил, почему плачут младенцы

Москва, 29 сентября. Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему могут плакать младенцы. Причины детского плача он перечислил на своей странице в Instagram.

Комаровский отмечает, что плач всегда вторичен — он является лишь следствием причины или комплекса причин, которые необходимо выяснить. Когда взрослые их устранят, тогда малыш перестанет плакать.

Первая причина кроется в том, что плач обусловлен инстинктом звать на помощь криком.

«Этот инстинкт выражен у детей по-разному: у одних больше, у других меньше — отсюда и разница в интенсивности и продолжительности плача. Ребенок остался один — сработал инстинкт — начал кричать. Взяли на руки — инстинкт реализовался — замолчал», — пояснил доктор.

Таким образом, главной отличительной особенностью инстинктивного плача будет его мгновенное прекращение после того, как ребенок оказывается на руках у взрослых. Отсюда следует вывод: если малыш не успокоился, когда его взяли на руки, нужно искать другие причины.

Вторая причина — неудовлетворенные физиологические потребности. Например, ребенок хочет есть или спать, но возможности утолить свою потребность у него нет, он может заплакать. Третья причина — это боль и дискомфорт.

«Ощущение боли — непременный спутник множества болезней. Поэтому, если плач имеется, а найти ему объяснение не удается, приходится думать о болезнях и пытаться обнаружить причины плача вместе с врачом», — говорит Комаровский.



