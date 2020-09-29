США хотят сделать Европу независимой от России и «Газпрома»

Афины, 29 сентября. Цель политики американского лидера в Европе — сделать регион независимым от России и «Газпрома», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.

Дипломат прибыл в Грецию с двухдневным визитом. В ходе общения с журналистами он заявил об интересе США к региону Северной Греции в связи с геостратегическим значением.

«Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее возможности за счет диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и «Газпрома». Это нехорошо, это небезопасно. Это создает риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии», — сказал госсекретарь Соединенных Штатов.

По его словам, позицию Вашингтона по энерговопросу в Европе можно отследить по противодействию американцев «Северному потоку — 2», который пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море, и поддержке усилий «будь то IGB или мощности СПГ, которые продвинулись по всему региону».

Американские власти являются главными противниками «Северного потока — 2». В их лагере также находятся несколько европейских стран, в частности, прибалтийские республики. Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку продвигают поставки своего сжиженного газа, который в несколько раз дороже российского.