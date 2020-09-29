Сенатор Ковитиди сравнила ситуацию в Нагорном Карабахе с Донбассом

Российский политик Ольга Ковитиди с тревогой следит за событиями в Нагорном Карабахе, где фактически идет война между Арменией и Азербайджаном. Ранее Минобороны Армении заявило о применении в Карабахе оружия широкого радиуса поражения в ответ на действия Азербайджана. Об этом через Facebook сообщила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

«Минобороны предупреждает, что армянские вооруженные силы вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы и военной техники на больших площадях», — написала Степанян.

Ереван сообщает, что применение оружия широкого радиуса поражения является вынужденным шагом в ответ на использование азербайджанскими войсками тяжелых огнеметов, крупнокалиберной артиллерии и установок «Смерч».

По мнению члена Совета Федерации, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, мировому сообществу необходимо как можно скорее объединить усилия, чтобы предотвратить большую войну в Закавказье.

«Мировой общественности необходимо объединить все усилия, чтобы остановить войну в закавказской регионе, спровоцированную зарубежными спецслужбами, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Каждый день военного противостояния только усугубляет ситуацию: война оборачивается человеческими потерями у каждой из враждующих сторон. Это влечет за собой угрозу разрастания конфликта».

Вспоминая непростую историю этого региона, Ковитиди предупреждает об опасности геноцида, как это было недавно в Донбассе, где Киев развязал против мирного населения войну на уничтожение.

«Говоря о карабахском конфликте, необходимо учитывать этнорелигиозный фон региона, — напоминает сенатор. — Цель мирового сообщества — не допустить геноцида того или иного этноса, как это было осуществлено Украиной в Донбассе».

Кроме того, Ковитиди предостерегает иностранные государства от военного вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«В интересах национальной безопасности обеих стран — завершить этот конфликт самостоятельно, не доводя ситуацию до внешнего военного вмешательства в дела региона», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Самое масштабное с 1994 года военное противостояние в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. В Нагорно-Карабахской республике и в Армении было введено военное положение и началась всеобщая мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Турция заявила о безоговорочной поддержке Баку, по неподтвержденным данным в конфликте в Карабахе на стороне Азербайджана неофициально участвуют турецкие военные.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался еще в советское время — в 1988 году. Армянское население региона, недовольное политикой Баку, заявило о намерении выйти из состава Азербайджанской ССР. После распада Советского Союза в Карабахе началась большая война. К 1994 году Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. На этой территории была создана Народно-Карабахская республика (НКР, Республика Арцах), не признанная мировым сообществом.

Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта идут с 1992 года в формате Минской группы ОБСЕ, возглавляемой тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Интересы НКР, которая не является субъектом переговоров, представляет Армения.