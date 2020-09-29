Москва, 29 сентября. Артиста Большого театра обманул мошенник на «Авито». Актер обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщает ФАН.

Артист театра был вынужден обратиться за помощью к представителям власти. Как сообщил сам пострадавший, вечером 27 сентября ему позвонил неизвестный.

«Его заинтересовал товар, который я выставил на продажу на электронной площадке «Авито». Мы договорились о доставке через услугу интернет-сайта», — рассказывает актер.

Далее мужчина перевел денежные средства в размере 5 000 рублей для обработки. В службу поддержки актер отправил коды подтверждения оплаты услуги. В результате с его счета были списаны деньги.

На данный момент сумма ущерба, нанесенного артисту мошенником устанавливается. По факту происшествия сотрудниками ОМВД ведется проверка.