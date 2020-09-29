Минобороны Армении опубликовало кадры бегства азербайджанских солдат

Ереван, 29 сентября. Министерство обороны Армении показало на видео, как солдаты вооруженных сил Азербайджана бегут в панике. Кадры опубликованы на официальном канале военного ведомства.

На видеозаписи запечатлены азербайджанские солдаты, которые в панике бегут, пытаясь спастись от обстрелов со стороны ВС Армении.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее сообщил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар в армянском Варденисе не только по подразделениям армии, но и по мирному населению.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию из Нагорного Карабаха и рассказывает о самых важных событиях с места.