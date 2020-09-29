Жители Мартуни винят Турцию в конфликте вокруг Карабаха

Ереван, 29 сентября. Обострение конфликта в Карабахе коснулось не только военных, но и мирных жителей. Горожане, демонстрируя последствия бомбежек в армянском Мартуни, называют Турцию виновницей происходящего, пишет KP.ru.

Отметим, что боеприпасы били по разным целям в городе, только на одной из улиц пострадали четыре дома. Люди не знают, что теперь делать с покосившимся жильем без крыши и окон.

По мнению горожан, в дело активно вмешивается Турция, снабжая Азербайджан людской силой.

«Эти заразы что от нас хотят, от людей Карабаха? Пусть они сами себе живут. А мы будем сами жить. Все Турция виновата. Дает Азербайджану наемников, а они приходят к нам, воюют, проигрывают. Их убивают. Хватит, да?! Неужели ума нет своего — зачем воевать с другими людьми за территории?» — сетовали горожане.

Примечательно, что несколько российских звезд также подчеркивали факт вмешательства Турции в карабахский конфликт.

Напомним, боевые действия между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября. Сам конфликт зарождался еще с 80-х годов прошлого века. Получив независимость в начале 90-х, Баку и Ереван с помощью войны начали определять статус Карабаха. Тогда удалось снять напряженность, но проблема осталась нерешенной.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.