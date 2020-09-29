Дутерте не исключил блокировку Facebook на Филиппинах

Манила, 29 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил, что в стране могут заблокировать Facebook после того, как администрация соцсети удалила ряд проправительственных учетных записей с якобы недостоверной информацией. Об этом Дутерте заявил во время телевизионного обращения, передает издание Manila Bulletin.

«Facebook, послушайте меня. Мы позволяем вам работать здесь в надежде, что и вы поможете нам», — отметил президент Филиппин.

Дутерте подчеркнул, что не понимает, какова цель соцсети, если через нее правительство не может декларировать инициативы, которые пойдут на пользу народа.

«В чем смысл разрешать вам продолжать, если вы не можете нам помочь?» — возмутился филиппинский лидер.

Дутерте также заявил, что Facebook не может устанавливать свои правила для Правительства Филиппин и запретить президенту открыто разъяснять задачи властей.

Напомним, на прошлой неделе Facebook удалил ряд аккаунтов, 57 из которых были связаны с полицией и ВС Филиппин. Еще 155 записей, по данным соцсети, координировались с территории КНР. В Facebook объяснили удаление страниц «нарушением политики, направленной против иностранного или государственного вмешательства».

Ранее бывший директор по монетизации Facebook Тим Кендалл рассказал, как соцсеть вызывает привыкание и наживается за счет распространения шок-контента.