Медики просят Бастрыкина взять на контроль убийство врача под Новосибирском

Новосибирск, 29 сентября. Национальная медицинская палата (НМП) обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование убийства врача-кардиолога Людмилы Кайгородовой в Новосибирской области, сообщает ФАН.

«Я в первый раз в жизни столкнулся с тем, что убивают врача. В сегодняшней ситуации, когда все врачебное сообщество самоотверженно, с риском для собственной жизни оказывает медицинскую помощь в условиях новой коронавирусной инфекции, пытки и убийство врача — это чудовищное преступление. Мы не можем не обратиться к Следственному комитету за помощью в расследовании убийства», — заявил вице-президент НМП Сергей Дорофеев.

С аналогичной просьбой выступила также Ассоциация врачей Новосибирской области.

По данным местных СМИ, неизвестные жестоко расправились с Кайгородовой в ее доме в городе Искитим. Женщину сначала пытали, а потом убили. Из дома преступники похитили ценные вещи и денежные средства. В настоящий момент по факту произошедшего следственное управление СК по Новосибирской области проводит проверку.