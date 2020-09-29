Специалисты работают над посмертным макияжем Конкиной перед похоронами

Москва, 29 сентября. Похороны 32-летней дочери знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина пройдут сегодня на Пятницком кладбище Москвы. Тело Софии Конкиной к погребению готовят танатокосметологи. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Софии Конкиной стало плохо в бассейне одного из столичных фитнес-клубов, она была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти. Перед траурной церемонией над внешним видом погибшей работают танатокосметологи.

Специалисты по похоронному делу говорят, что трупные пятно легко маскируются корректором. Румяна помогают приблизить внешний вид усопшего к прижизненному, а одутловатости и припухлости сглаживает тональный крем. Для посмертного макияжа Софии Конкиной, как говорят, будет использоваться не только специальная профессиональная танатокосметика, но и театральный грим.

Иногда специалисты просят родственников принести ту помаду, которой человек пользовался при жизни. По данным специалистов, набор специальных средств для такого макияжа стоит примерно 250 тысяч рублей, а сама услуга обходится в 7-10 тысяч рублей.

«Задача танатопрактика – помочь близким легче перенести боль утраты», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что внучка Владимира Конкина не может поверить в смерть матери. 11-летняя Алиса просит родных отвезти ее на прощание в морг к самому близкому человеку. Она надеется на чудо и просит родных, чтобы они дали возможность подержать маму за руку.