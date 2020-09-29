Муж Ксении Бородиной уехал от нее в брачную ночь

Москва, 29 сентября. Муж Ксении Бородиной уехал от нее в первую брачную ночь. Об этом рассказывает интернет-издание «Слово и дело».

В Интернете часто можно встретить слухи о том, что муж ведущей телепроекта «Дом-2» регулярно изменяет ей. Но несмотря на это, звезда утверждает, что счастлива в браке. Со своим супругом Курбаном Омаровым они с 2015 года вместе, недавно они отпраздновали деревянную свадьбу.

В эфире телешоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ гости программы обсудили тему свадеб и традиции, связанные с этим торжеством. Во время обсуждения Бородина рассказала, как прошла ее брачная ночь. Оказалось, что ее супруг покинул ее, и ей пришлось остаться одной.

Основное торжество прошло без каких-либо недоразумений, но, когда пришло время супругам уединиться, их вечер был нарушен телефонным звонком. Как отметила Ксения, звонил водитель, жениху пришлось выручать его, так как он был задержан ДПС за езду без документов.

«Так случилось, что документы были у нас. Вредный гаишник не пошел нам навстречу в виду известных обстоятельств. Сотрудник службы начал запугивать водителя, что заберет права, выпишет штраф, были озвучены и другие последствия. Мужу пришлось ехать отдавать документы после окончания банкета», — вспоминает теледива.

Но, несмотря на неприятный инцидент, Бородина не растерялась, а провела вечер в лучших традициях русских свадеб, невеста занялась распаковкой подарков и подсчитыванием денег, которые подарили гости. А вскоре к ней присоединился ее возлюбленный.