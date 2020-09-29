Переход обрушился на шахте в Коми, есть погибшие

Воркута, 29 сентября. Обрушение перехода в районе шахты в Республике Коми привело к трагедии. По предварительным данным, погибли двое работников, сообщает пресс-служба компании «Воркутауголь».

В районе законсервированной шахты «Аяч-Яга» велись работы по демонтажу. Внезапно произошло обрушение галереи. Под завалами оказались электросварщик и монтажник. Они получили тяжелые травмы. В компании констатировали, что люди могли погибнуть. Сейчас завалы разбирают сотрудники регионального МЧС.

В компании считают, что возможной причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности.