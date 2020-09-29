Поклонники приняли Сябитову за трансвестита из-за неудачного фото

Москва, 29 сентября. Подписчики 58-летней телеведущей Розы Сябитовой обрушились на нее с критикой. Бурное обсуждение в Сети вызвал внешний вид всероссийской телесвахи, которая на своей странице в Instagram предстала в образе тайской принцессы. Один из пользователей заявил, что на опубликованных фото она выгладит как мужчина.

На телеэкране 58-летняя ведущая всегда выглядит эффектно и гораздо моложе своих лет. Однако на этот раз поклонники были неприятно удивлены непотребным видом Сябитовой, передают «Дни.ру».

На своей странице в социальной сети Сябитова хотела рассказать о правилах успешного знакомства, которые помогут найти достойного партнера для совместной жизни. Пост об этом на странице в Instagram она сопроводила неудачным фото в образе тайской принцессы. На Сябитовой красовалась роскошная тиара, браслеты и дорогое сари. Однако подписчиков больше всего впечатлило тело ведущей.

«А что с руками? Как у качка! Как будто бы мужчина с накрашенными губами», — написал один из пользователей. «Это страшно – со стороны как трансвестит выглядит», — вторил ему другой фолловер.

Пользователи нашли образ телеведущей слишком комичным. При этом сама Сябитова неоднократно заявляла, что работает над внешним видом своего тела. Она призналась, что в какой-то момент воспользовалась услугами хирурга, потому что сильно похудела.

«У меня же было на 20 килограммов больше, из-за чего я выглядела несуразно. Но после того как сбросила за три месяца лишний вес, кожа обвисла. Пришлось прибегать к пластической хирургии», — рассказала она.

Врачи удалил лишний жир с ее живота. Кроме того, Сябитова сделала себе подтяжку век и вставила в грудь имплантаты.