Пенсионеры смогут оформить карту «Мир» до конца года

Москва, 28 сентября. Получатели пенсий в России, которые еще не успели оформить карты платежной системы «Мир», смогут это сделать до Нового года, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Алла Бакина в эфире телеканала «Россия-1», в стране все еще остается существенная часть пенсионеров, которые по разным причинам не оформили новые карты. В частности, им помешала это сделать пандемия коронавируса.

У таких людей пока останется возможность либо вообще не привязывать карту к банковскому счету, либо продолжать пользоваться сберегательной книжкой. Однако, как отметила Бакина, в случае с картой ее все же придется оформить именно по системе «Мир».

Напомним, ранее крайний срок оформления такой карты значился 1 октября. Теперь власти решили продлить его до 31 декабря 2020 года.