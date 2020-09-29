Паромная переправа в Керчи прекратила работу

Симферополь, 29 сентября. Керченская паромная переправа объявила о прекращении работы. Об этом сообщили в пресс-службе оператора «АнРуссТранс», передает «Крыминформ».

По словам генерального директора «АнРуссТранс» Василия Анненкова, 28 сентября паром перевез последнюю партию вагонов, новых заказов на железнодорожные перевозки компания больше не имеет.

«Мы приняли решение остановить работу переправы», — пояснил он.

В «АнРуссТранс» добавили, что в компании работали порядка 300 человек, большинство из них остались без работы.

«Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», — указал Анненков.

Аналогичная ситуация наблюдалась два года назад. Тогда работа паромов в Керчи практически остановилась, и причиной тому стало отсутствие спроса. Это произошло после пуска грузового движения по Крымскому мосту. Спрос на морское сообщение упал еще больше после открытия железнодорожной части моста.