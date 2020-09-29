Снотворное и алкоголь обнаружили в крови утонувшей дочери Конкина

Москва, 29 сентября. Эксперты, в ходе исследования тела погибшей дочери актера Владимира Конкина — Софии — обнаружили в организме снотворное. В моче выявлены почти три промилле алкоголя, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, что 32-летняя девушка 22 сентября отправилась в один из бассейнов в Москве. В воде ей стало резко плохо, и она сразу пошла ко дну.

Софию госпитализировали, медики делали все возможное, но наступил летальный исход.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В фитнес-клубе, где находится бассейн, говорили о том, что клиентка пришла в нетрезвом виде. Однако с данным мнением категорически не согласился жених Конкиной.

Недавно отец девушки Владимир Конкин публично заявил, что следователи должны тщательно разобраться в деле его дочери. Он считает, что произошло убийство.

Ранее подробности семейной жизни погибшей рассказала Наталья Таурина, которая работала няней внучки актера Конкина. По ее словам, София была компромиссным человеком, сообщает телеканал «360».