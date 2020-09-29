В России собираются ввести новые штрафы для автомобилистов

Москва, 29 сентября. Новые штрафы для автомобилистов, связанные с техническим состоянием транспортного средства, собираются ввести в России. Соответствующий проект поправок к ПДД, разработанный МВД России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств». В частности, штраф могут выписать за езду на летней резине в холодное время года и на шипованной — летом. Также в проекте запрещается устанавливать шипованные шины только на одну ось.

Кроме того, автомобилистов предлагают штрафовать за внештатные ксеноновые фары или отключение штатного очистителя оптики. Еще два нарушения, которые могут повлечь штраф — подтекание рабочей жидкости в системе гидроусиления руля и «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

До 16 октября проект находится на стадии публичного обсуждения, а само постановление должно вступить в силу с начала лета 2021 года. Изменения ПДД позволят инспекторам штрафовать нарушителей по статье 12.5 КоАП. Минимальный размер взыскания по ней составляет 500 рублей.

Ранее автоэксперты обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», как можно бороться с нарушителями на дорогах. Например, глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин призвал обеспечить неотвратимость наказания за нарушение ПДД.