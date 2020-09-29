Матвиенко напомнила, что объединяет народы России и Белоруссии

Москва, 29 сентября. Россия и Белоруссия не позволят запустить процесс дистанцирования между народами двух стран, которых объединяют исторические, культурные, экономические связи. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России, передает ФАН.

«Союз наших государств, дружба наших народов опираются на прочную основу. Она надежно противостоит любым попыткам ее расшатать, запустить процесс дистанцирования России и Белоруссии. Есть проблемы, но все они преодолеваемые. Об этом говорит тот факт, что Россия остается ключевым торговым партнером Белоруссии, — сказала она. — Наша позиция неизменна: мы за дальнейшее углубление экономического сотрудничество наших стран, совершенствование его механизмов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважение интересов друг друга».

Валентина Матвиенко напомнила, что за последние годы предприняты серьезные шаги по качественному расширению научного и образовательного сотрудничества. Она выразила уверенность, что в дальнейшем эти связи будут только укрепляться.

«Форум регионов России и Белоруссии посвящен наследию Великой Победы, и это придает ему высокое нравственное, духовное и гуманистическое звучание. В Белоруссии, принявшей на себя первый удар Гитлера, где пострадал каждый третий житель, особенно остро чувствуешь весь трагизм и ужас самой страшной войны в истории человечества», — сказала она на открытии пленарного заседания форума.

Политик также напомнила, что понятие «белорусский партизан» стало синонимом патриотизма, мужества и отваги.

«В наше время предпринимаются попытки строить политику насилия, диктата, неправомерных санкций. Вот почему так важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне, передавать ее будущим поколениям, — подчеркнула спикер Совфеда. — Главное здесь правдивость, строгое следование фактам. Успешные примеры у нас есть, например, фильм «Брестская крепость», ставший совместным проектом Союзного государства».

Валентина Матвиенко убеждена, что Форум регионов России и Белоруссии прочно вошел в жизнь обеих стран. В нынешних непростых условиях его значимость еще более возрастает, добавила она.

«Интерес к углублению сотрудничества со стороны российских и белорусских регионов устойчиво большой. Идут оживленные переговоры, будут заключены многомиллионные контракты и соглашения, обсуждаются возможные и масштабные проекты на длительную перспективу», — обратила внимание Матвиенко.

По словам спикера, проведение форума дает не только экономический, но социальный, культурный и гуманитарный эффект. Так, к примеру, углубляется взаимопонимание между нашими народами, налаживаются дружеские связи.

Отметим, основным вопросом, который рассмотрят на заседании, будет сохранение исторического наследия Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов России и Белоруссии.